L'adaptation théâtrale d'un des romans les plus étranges et les plus drôles de l'Antiquité. Quand la magie noire fait de vous un homme !

En Thessalie, pays de sorcières, il ne fait pas bon être un jeune homme naïf... Lucius l'apprendra à ses dépens. Transformé en âne après un rite magique qui tourne au fiasco, il fera le dur apprentissage de la vie dans un monde où tout peut arriver. Prisonnier d'un corps de bête, il lui faudra reconquérir sa dignité d'homme en croisant sur son chemin les vices et les atrocités de son temps.

Un parcours initiatique aux confins de l'humanité où les vrais animaux ne sont pas ceux que l'on croit, et une belle réflexion sur la condition d'homme, accompagnée de l'humour ravageur d'Apulée.

Après Amphitryon, de Plaute, resté 5 ans à l'affiche, la compagnie Tant Pis pour la Glycine continue d'explorer les oeuvres les plus débridées de l'Antiquité latine, révélant leur extraordinaire modernité et leur fantaisie sans égale ! Avec L'âne d'or ou les mésaventures de Lucius , adaptation du célèbre roman d'Apulée Les Métamorphoses , c'est à un voyage initiatique au pays de la magie noire, sur les traces de ce pauvre Lucius, jeune naïf en quête de sa propre humanité, que vous êtes conviés aujourd'hui...

A propos de la compagnie :

La compagnie « Tant Pis pour la Glycine », créée en 2001, regroupe des comédiens et metteurs en scène d'horizons très différents en un collectif d'amis qui bouillonne de projets. Ce qui compte pour nous, c'est la générosité des acteurs, la charge affective de textes charnels, pour un théâtre festif.

Durée du spectacle : 1h45

Auteur : d'après « Les Métamorphoses » d'Apulée

Traduction et mise en scène : Fran?ois Charron

Distribution : Ilona Coulom, Anne Savina, Philippe Béthenod, Quentin Casier, Fran?ois Charron.

Genre : comédie

Tout public (à partir de 10 ans)

Réservez vos places de theatre pour : L'ÂNE D'OR - THEATRE DARIUS MILHAUD

Le prix des places est compris entre : 12.00 et 20.00 ?

Date : mardi 15 novembre 2016 au mardi 28 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour L'ÂNE D'OR.