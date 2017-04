Plus d'infos sur le spectacle Faire Semblant D'Etre Normaux à Paris

Ce duo reprend les plus grands monologues de Giorgio Gaber en abordant, dans un registre les thèmes de l'amour, de l'argent et de l'accueil de l'autre.

Sous la forme d'un duo entre un comédien et un pianiste, Faire semblant d'être normaux reprend certains des plus grands monologues de Giorgio Gaber et Sandro Luporini pour la première fois traduits en français.

Le spectacle suit, en musique, la vie d'un Monsieur Tout-le-Monde, tantôt naïf et rêveur, tantôt cynique et arrogant, ou encore engagé et parodique.

Avec un but : se servir du rire pour aller voir derrière la réalité, entrouvrir le rideau de ceux qui font semblant d'être normaux pour entrevoir ce qui se cache derrière les apparences