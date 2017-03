Plus d'infos sur le spectacle Double Assassinat Dans La Rue Morgue à Paris

Retrouvez sur scène la plus célèbre des Histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Une création théâtrale élue Meilleure Adaptation aux P'tits Molières 2013. "Double meurtre dans la rue Morgue ! Une mère et sa fille sauvagement assassinées ! La Gazette : édition spéciale !" Les crieurs de journaux envahissent les rues de Paris, porteurs d'une nouvelle épouvantable. Un crime atroce a été commis quartier Saint-Roch. Les badauds sont médusés. Les témoins frappés de stupeur et d'effroi. Les gendarmes déroutés. L'assassin a disparu comme un diable. Le Chevalier Dupin, esprit des plus éclairés, mène l'enquête. "La police a eu le tort de confondre l'extraordinaire avec l'inextricable." Avec cette création théâtrale, élue Meilleure Adaptation aux P'tits Molières 2013 et comptant déjà près de cent trente représentations, La Compagnie Neo Vent vous plonge dans la plus célèbre des Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Une affaire des plus mystérieuses, un véritable puzzle où s'entremêlent témoignages, interrogations, déductions , commérages. Six comédiens pour une foule de personnages qui détiennent, chacun, une part infime de la vérité. En 1841 paraissait pour la première fois "Double assassinat dans la rue Morgue" dans le Graham's Magazine et Edgar Allan Poe inventait alors un nouveau genre littéraire : le roman policier.

Auteur : D'après l'oeuvre d'Edgar Allan Poe Traduction : Charles Baudelaire Adaptation scénique : Pascal Montel Mise en scène : Marie-Martine et Pascal Montel Distribution : Nathalie Arnoux, Ophélie Montel, Marie-Martine Montel, Dominique Delaroche, Michel Miramont, Pascal Montel. Comédie policière Tout public (à partir de 10 ans) 1h15

La Presse en parle : Une belle complicité avec le public. Un jeu de scène livré avec finesse et poésie par des comédiens de talent et une superbe adaptation de Pascal Montel.. La république du Centre Une interprétation intéressante. Un sublime casse-tête dont on essaie de percer le mystère. Une délicieuse intrigue dont on a plaisir à découvrir les ressorts. Une pièce très réussie que l'on vous conseille sans hésiter. Badachaboum Paris Le talentueux jeu des acteurs nous emmène de la tragédie à la fantaisie où il est impossible de s'ennuyer. La mise en scène, particulièrement efficace, rythmée comme un feuilleton met en valeur toute l'intrigue ! Un succulent moment à partager ! Anna LOGON - Le Strapontin. Une pièce hors du commun. Les comédiens nous offrent une palette de personnages aussi truculents les uns que les autres. La curiosité ne vous lâche pas. Quand arrive le dénouement, on se dit déjà. Le " Petit Molière ", une récompense plus que méritée. Frédéric JOUGLEUX - Bel7 Infos

Site web : http://www.theatredariusmilhaud.fr

Infos réservation :

Tarif des places : 18€ / 14€ tarif réduit / 10€ tarif étudiant et moins de 26 ans / 8€ tarif moins de 12 ans