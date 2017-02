Plus d'infos sur le spectacle Circoluna à Paris

CircolunaTeatro Gioco Vita est le seul cirque-théâtre d'ombres au monde ! Avec ce poétique Circoluna, partez dans une aventure fantastique et colorée avec les impertinents Lucette, Monsieur Loyal et Achille, le dompteur d'ombres. Un spectacle pensé pour les petits. LE SPECTACLE Dans leur spectacle de circo-théâtre Circoluna, concept unique en son genre, il est question de jeux d'ombres et de lumières et de beaucoup de magie. Les impertinents Lucette, Monsieur Loyal et Achille, le dompteur d'ombres, sont les présences en chair et en os de ce dialogue poético-ludique avec l'immatériel. Suspense, numéros de cirques et douces ironies peuplent ce petit monde fantastique du début à la fin. De 2 à 5 ansDurée : 40 minutesAttention : Retardataires non acceptés. Accès conseillé par les transports en commun