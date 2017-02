Plus d'infos sur le spectacle Chunky Charcoal à Paris

Bonimenteur hors pair et amateur de poésie, Sébastien Barrier revient jongler avec ses mots dits au CENTQUATRE-PARIS. Avec Chunky Charcoal, il nous promène dans un labyrinthe de pensées sur le thème de la perte. En écho aux lignes mélodiques du guitariste Nicolas Lafourest, et en contrepoint aux textes de Benoît Bonnemaison-Fitte, qui couvrent progressivement une immense toile blanche… Expérience textuelle, musicale et graphique, objet polymorphe et jubilatoire, cette performance à six mains explore toutes les voies/voix d’une pensée en train d’éclore.