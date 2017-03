Recevez par e-mail les nouvelles informations sur 1 Heure 23'14'' Et 7 Centiemes.

Avec 1 heure 23’ 14” et 7 centièmes, Jacques Gamblin renouvelle sa collaboration avec Bastien Lefèvre. Une performance chorégraphique et poétique sur la figure duelle du coach et de l’athlète, formidablement incarnée par deux complices interprètes.