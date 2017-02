Plus d'infos sur le spectacle Victor L'enfant Sauvage à Paris

Un conte visuel et sonore sur l'enfant sauvage. C'est l'histoire de Victor, un jeune homme qui du jour au lendemain se retrouve seul dans un monde sauvage qu'il ne connaît pas. Une toile ferme le devant de la scène, comme la page blanche d'un livre magique... Inquiétant, hostile, laissant présager mille dangers... un monde peint en direct en tâches de couleurs, d'ombres et de lumières. C'est dans cette ambiance surréaliste, portée par une composition musicale délicate et simultanée, que se meut, agile et souple comme un jeune animal, Victor, l'enfant sauvage. Genre : Spectacle Visuel Type de public : Tout public dès 3 ans Artiste(s) : Arnaud Préchac, Gildas Préchac et Juliette Morel ou Florence Garcia Metteur en scène : Arnaud Préchac Compagnie : Compagnie Zaï Durée du spectacle : 55 min