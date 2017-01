Plus d'infos sur le spectacle Tres Chere Afriques à Paris

C'est l'histoire vraie d'un jeune Français, envoyé en 1983 en Afrique pour vendre la carte «American Express». Deux personnages satiriques, libres et ubuesques et un adolescent guinéen allégeront son chemin de croix avec humour et tendresse. Un spectacle familial pluridisciplinaire au texte profond et à l'esprit retors. EXTRAITS DE PRESSE : Ouest France «Très chère Afrique est une pièce sensible et déjantée avec mime, danses, malgré ses propos graves.» Le Maine Libre «De questionnements en situations absurdes, de paranoïa en remises en question, «Très chère Afrique» appuie là où ça fait mal et fait résonner toutes les contradictions des personnes aisées. Un questionnement universel.» Genre : Comédie Type de public : Tout public à partir de 8 ans Artiste(s) : Fane Desrues, Margaux Meyer, Anthony Pierrin Metteur en scène : Julien Cottereau et Margaux Meyer Créateur lumières : Nils Ronsin et Ariski Lucas Durée du spectacle : 75 min