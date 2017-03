Plus d'infos sur le spectacle Revue Feerie à Paris

MOULIN ROUGE

Formule Revue

Féérie est composée d'une troupe de 80 artistes, dont les 60 Doriss Girls recrutées dans le monde entier, de 1000 costumes de plumes, de strass et de paillettes réalisés dans les ateliers parisiens les plus renommés, de décors somptueux aux couleurs chatoyantes et aux dessins uniques fabriqués par des artistes italiens, des meilleures attractions internationales aux numéros exceptionnels, du retour tant attendu de l'Aquarium géant... sur une musique originale enregistrée par 80 musiciens et 60 choristes.

Billet à échanger au guichet contrôle.

Ce billet donne accès à la revue FEERIE avec 1/2 bouteille de champagne.

Date : vendredi 1 avril 2016 au vendredi 31 mars 2017