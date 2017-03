Plus d'infos sur le spectacle Revue Feerie + Diner à Paris

MOULIN ROUGE

Formule Revue + Dîner

Dîner dansant à 19h suivi de la revue à 21h.

Féérie est composée d'une troupe de 80 artistes, dont les 60 Doriss Girls recrutées dans le monde entier, de 1000 costumes de plumes, de strass et de paillettes réalisés dans les ateliers parisiens les plus renommés, de décors somptueux aux couleurs chatoyantes et aux dessins uniques fabriqués par des artistes italiens, des meilleures attractions internationales aux numéros exceptionnels, du retour tant attendu de l'Aquarium géant... sur une musique originale enregistrée par 80 musiciens et 60 choristes.

Ce billet donne accès à la revue FEERIE avec le diner (1/2 bouteille de champagne incluse dans chaques menus).

3 Menus disponibles

VALABLES DU 17 OCTOBRE 2016 AU 14 MARS 2017* - VALID FROM OCTOBER 17, 2016 TO MARCH 14, 2017

*voir plus bas pour les menus à partir du 15 MARS2017

Menus imaginés et orchestrés par notre Chef David Le QUELLEC

***** MENU BELLE EPOQUE *****

1/2 Bouteille de Champagne Laurent Perrier

Mise en Bouche

***

Humérus de King Crabe, Avocat Crémeux et Yuzu, Chutney et Copeaux de Mangue

ou

Saumon Fumé d'Ecosse, Blinis et Crème Dégourdie au Citron Vert

ou

Escalope de Foie Gras Poêlée, Bouillon de Crevettes Grises, Shiitake, Pleurotes et Pousses de Poireaux Germés

***

Filet de Saint-Pierre Mariné et Cuit doucement au Four, Nappé de Sauce Dieppoise, Champignons Cuits à Blanc, Crevettes et Moules, Solferino de Légumes

ou

Coeur de Filet de Boeuf, Palet de Pomme Agata Cuite au Beurre de Truffe, Artichaut Poivrade Sauce Périgueux

***

Scandaleusement Chocolat, Crémeux Chocolat Noir Caraïbe, Mousse Chocolat au Lait Jivara, Biscuit Chocolat

ou

Finger Poire, Dacquoise Noisette, Poires Williams Caramélisées, Mousse Bavaroise aux Poires

ou

Fraîcheur de Pomelos, Sablé Breton, Crème Brûlée au Chocolat Blond Dulcey, Confit de Pomelos et Champagne Rosé

***** MENU TOULOUSE-LAUTREC ******

1/2 Bouteille de Champagne

Ballotine de Foie Gras des Landes, Pomme Cuite comme une Tatin, Chutney de Fruits

ou

Saumon Fumé d'Ecosse, Blinis et Crème Dégourdie au Citron Vert

ou

Poireaux à la Noisette et Topinambour, Salpicon de Crustacé, Croûtons et Trompettes des Maures

***

Dos de Cabillaud Mariné au Mirin, Vermicelles de Légumes au Soja et Coriandre Fraîche, Emulsion au Yuzu

ou

Suprême de Volaille des Landes, Sauce Poulette, Fricassée de Légumes du Moment

***

Scandaleusement Chocolat, Crémeux Chocolat Noir Caraïbe, Mousse Chocolat au Lait Jivara, Biscuit Chocolat

ou

Fraîcheur de Pomelos, Sablé Breton, Crème Brûlée au Chocolat Blond Dulcey, Confit de Pomelos et Champagne Rosé

***** MENU MISTINGUETT ******

1/2 Bouteille de Champagne

Thon Saku en Tataki, Froufrou de Radis Tout en Couleur, Aubergine Confite au Soja

ou

Pâté en Croûte Maison, Canette des Dombes, Poitrine de Veau et Volaille, Gelée de Boeuf au Porto

***

Noix de Saint Jacques Dorées, Carottes, Céleris et Crosnes, Emulsion à la Châtaigne Torréfiée

ou

Magret de Canard Doré au Sésame Grillé, Purée de Courge, Muscade et Effeuillé de Bok Choy

***

Scandaleusement Chocolat, Crémeux Chocolat Noir Caraïbe, Mousse Chocolat au Lait Jivara, Biscuit Chocolat

ou

Savarin aux Fruits Exotiques, Mangue, Ananas, Coulis de Banane, Chantilly à la Vanille Bourbon

***************************************

MENUS VALABLES A PARTIR DU 15 MARS 2017 :

Menus imaginés et orchestrés par notre Chef David Le QUELLEC

***** MENU BELLE EPOQUE *****

1/2 Bouteille de Champagne Laurent Perrier

Mise en Bouche

***

Pressé de Foie Gras aux Fruits de la Passion et Gambero Rosso

ou

Saumon Fumé, Blinis et Crème Dégourdie au Citron Vert

ou

Queues de Langoustine Marinées au Citron Vert, Servies Crues en Carpaccio, Caviar Impérial de Sologne

***

Filet de Boeuf Poêlé, Cromesquis à la Joue de Boeuf, Pommes Fondantes, Salade d'Herbes Tendres, Sauce Béarnaise

ou

Aiguillette de Saint Pierre, Bouillon d'Aigo Boulido, Mini Légumes d'Eté

***

Pur' Chocolat : Melaka Chocolat Noir Guanaja 70%, Coeur Crème Brûlée Praliné Cacahuète

ou

La Framboise : Biscuit Moelleux à la Praline de Montargis, Ganache Chocolat Blanc Emulsionnée, Marmelade de Framboise Pépins

ou

La Myrtille : Amandine Myrtilles, Mousse Onctueuse de Fromage Frais du Cotentin, Confiture de Myrtille Aigre Douce au Poivre Sauvage de Madagascar

***** MENU TOULOUSE-LAUTREC ******

1/2 Bouteille de Champagne

Tomates Anciennes Multicolores, Siphon de Mozzarella di Bufala, Basilic Cress, Sablé Parmesan

ou

Saumon Fumé, Blinis et Crème Dégourdie au Citron Vert

ou

Belles Asperges Cuites et Crues, Bresaola, Tomate Coeur de Pigeon, Pousse de Roquette

***

Dos de Cabillaud en Ecaille de Chorizo, Riz Vénéré aux Fruits de Mer, Emulsion Safranée

ou

Quasi de Veau Rôti, Petit Pois à la Fran?aise, Burrata Crémeuse au Sel Fumé et Jus Simple

***

Pur' Chocolat : Melaka Chocolat Noir Guanaja 70%, Coeur Crème Brûlée Praliné Cacahuète

ou

La Framboise : Biscuit Moelleux à la Praline de Montargis, Ganache Chocolat Blanc Emulsionnée, Marmelade de Framboise Pépins

***** MENU MISTINGUETT ******

1/2 Bouteille de Champagne

Courgette Verte à la Ni?oise, OEuf Mimosa, Tomates Confites et Olives Riviera

ou

Pâté en Croûte Maison, Canette des Dombes, Poitrine de Veau et Volaille, Gelée de Boeuf au Porto

***

Filet de Daurade Poêlé, Frègola Sarda Cuit Comme un Risotto au Citron

ou

Suprême de Pintade, Pomme Purée, Fricassée de Légumes de Saison, Jus au Vin Jaune

***

Chocovan : Melaka Chocolat Noir Guanaja 70%, Coeur Crème Brûlée à la Vanille Bourbon

ou

Tarte Citron : Tarte au Citron Feuille Meringuée en Deux Textures, Pâte de Fruit Passion

