Des textes ciselés, des musiques variées, un humour percutant et des voix magnifiques. Lili Cros et Thierry Chazelle c'est 1h30 de bonheur contagieux ! Mettez ensemble une belle mise en scène, des éclairages magnifiques, des textes ciselés, des musiques variées, de la générosité et du charisme. Ajoutez la voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili Cros.

Saupoudrez généreusement de l'humour percutant de Thierry Chazelle. assaisonnez de quelques trouvailles sonores. Laissez mijoter et vous obtenez 1H30 de bonheur totalement contagieux !

TELERAMA [TT] : « Frais, pimpant, drôle et émouvant ! »

LA CROIX : « Une radieuse complicité ...?a fait du bien ! »

SORTIES DE SECOURS : « Ils attendriraient un vieux punk ! »

LONGUEURS D'ONDES : « Humour, fantaisie et tendresse...»

Ecrit et interprété par Lili Cros et Thierry Chazelle

Mise en scène : Fred Radix (Le siffleur) & Fran?ois Pilon (clown Vulcano)

Le prix des places est compris entre : 16.50 et 30.10 ?

Date : lundi 9 janvier 2017 au mardi 21 mars 2017

