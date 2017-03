Plus d'infos sur le spectacle Parlons D'autre Chose à Paris

1 garçon. 8 filles. Issus de terminale L, ils nous livrent leur vie secrète, jusqu'à l'impensable. Une virée palpitante au coeur de cette nouvelle génération. Résumé : C'est à cause du lycée C'est à cause de Simone Weill C'est à cause de Breaking Bad C'est à cause de Monsanto C'est à cause des terroristes C'est à cause de Goldman Sachs C'est à cause d'Amy Winehouse C'est à cause de lui. 1 garçon et 8 filles, tous issus d'une classe de terminale L du lycée Saint Sulpice, nous livrent les coulisses de leur vie secrète avec leurs idéaux, leurs revendications, leurs règles strictes. Lors d'une de leurs soirées clandestines, la communauté dérape.... jusqu'à l'impensable. Chacun va devoir faire face. "Parlons d'autre chose" nous embarque dans une virée haletante au coeur de cette nouvelle génération. Presse : "Un tableau d'un réalisme parfait sur les ados d'aujourd'hui." La Provence « Tous sont d'une justesse impressionnante » Froggy's delight « les comédiens sont justes, séduisants, émouvants, craquants. » Gilles Costaz (Webthéâtre) Genre : Théâtre contemporain Type de public : Tout public à partir de 12 ans Artiste(s) : Aliénor Barré, Solène Cornu, Faustine Daigremont, Marion de Courville, Thomas Denis, Marguerite Hayter, Elise Louesdon, Camille Pellegrinuzzi, Léa Pheulpin Metteur en scène : Catherine Schaub Créateur lumières : Christophe Luthringer Compagnie : Collectif Birdland Durée du spectacle : 1h10