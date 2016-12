Plus d'infos sur le spectacle Michou's Follies à Paris

50 ans d'histoire ! Le dernier dinosaure de la nuit parisienne a débarqué Gare du Nord venant d'Amiens, sa ville natale. La rue de Dunkerque puis la place Blanche et la rue Lepic... C'était en 1949, et il ne quittera plus Montmartre. Depuis le 13 juillet 1956 il règne sur le 80 rue des Martyrs.Texte de Raymond LANSOYDîner Spectacle de 20h30Durée 3h30Menu PARISApéritif Cocktail MichouAPÉRITIF COCKTAIL MICHOU -***EntréesSaucisson pistaché aux lentillesou La Flamiche Picardeou Terrine de poisson sauce vierge***PlatsPoisson filet de colin sauce crustacés, flan de courgettesou Pièce de rumsteck au poivre vert pomme puréeou Roulade de dinde au vert d'herbes fraîches risotto de légumes***Fromage ou dessertBrie de Meauxou Baba au rhum aux fruitsou Tarte maison aux fruitsou Gâteau au chocolat crème anglaise***Café½ bouteille de vin par personneBordeaux, Beaujolais, Muscadet, Rosé de Gascogne, ou ½ bouteille d'eauMenu MICHOUApéritif cocktail Michou***EntréeSalade MICHOUou Haddock, avocat, pamplemousseou La Flamiche Picardeou Foie gras de canard chutney, aux figues***PlatsPoisson selon arrivageou Mignon de veau à l'estragon, purée de céleri aux épices, pommes grenaillesou Pièce de rumsteck au poivre vert purée de pommes de terre***Fromage ou dessertBrie de Meauxou Mousse des îlesou Gâteau au chocolat crème anglaiseou Gâteau d'anniversaire sur commande***Café½ bouteille de champagne par personneSpectacle + Consommation de 22h30Durée 1h40Spectacle + 1/2 bouteille de Champagne