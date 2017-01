Plus d'infos sur le spectacle Match D'impro Professionnel Le Choc Des Générations à Paris

D'un côté, ils auront entre 40 et 60 ans, plus de 20 ans d'experience en improvisation, une complicité à toute épreuve, une habitude des grands rendez vous et de la pression à gérer. De l'autre, entre 20 et 35 ans, ils representent la nouvelle génération issue des meilleurs ligues françaises ou européennes, ils ont pour eux la fougue, le dynamisme, le talent à l'état brut. Bienvenue pour le Choc des générations de la ligue majeure d'improvisation