LES MATINEES DU MOULIN ROUGE

Le Moulin Rouge a le plaisir de vous ouvrir ses portes en matinée à l'occasion de 6 dates exceptionnelles !

Féérie est composée d'une troupe de 80 artistes, dont les 60 Doriss Girls recrutées dans le monde entier, de 1000 costumes de plumes, de strass et de paillettes réalisés dans les ateliers parisiens les plus renommés, de décors somptueux aux couleurs chatoyantes et aux dessins uniques fabriqués par des artistes italiens, des meilleures attractions internationales aux numéros exceptionnels, du retour tant attendu de l'Aquarium géant... sur une musique originale enregistrée par 80 musiciens et 60 choristes.

Billet à échanger au guichet contrôle.

***** DEJEUNER & REVUE FEERIE *****

13h00 : Accueil

13h15 : Déjeuner Dansant

élaboré par notre Chef David Le Quellec

Kir Royal

- Saumon Fumé d'Ecosse, Crème Dégourdie au Citron Vert et ses Blinis

- Suprême de Volaille des Landes, Poêlée de Champignons des Sous-Bois, Pomme Purée à l'Huile de Noisette, Jus de Volaille

- Scandaleusement Chocolat, Crémeux Chocolat Noir Caraïbe, Mousse Chocolat au Lait Jivara, Biscuit Chocolat

- 1/2 bouteille de Champagne par personne

14h45 : Revue Féerie

16h45 : Fin de la matinée

***** REVUE FEERIE *****

14h15 : Accueil

14h45 : Revue Féerie

1/2 bouteille de champagne par personne

16h45 : Fin de la matinée

Le prix des places est compris entre : 112.00 et 165.00 ?

Date : dimanche 20 novembre 2016 au dimanche 19 mars 2017