Les Aliens - Focus Annie Baker à Paris

Ils travaillent à changer le monde avec une chanson, un début de roman ou une petite fête improvisée.

Dans l'arrière-cour abandonnée d'un café du Vermont aux Etats-Unis, KJ et Jasper, deux trentenaires marginaux, passent leur temps à chanter, fumer et discuter. Ils initient Evan, un adolescent solitaire,

à la poésie de Bukowski dont Jasper s'inspire pour écrire un roman et lui font découvrir leur musique, entre rock contestataire et slams illuminés. Ce spectacle raconte l'amitié qui unit petit à petit ce trio improbable et anticonformiste.