Plus d'infos sur le spectacle Le Livre Inouvert à Paris

Auteur : Geoffrey Lopez

Genre : Comédie dramatique

Type de public : Tout public

Artiste(s) : Marie Darlet et Geoffrey Lopez

Metteur en scène : Geoffrey Lopez

Assistance artistique : Rémi de Monvel et Antoine Fichaux.

Photographie : Océane Dcy, Aurélie Massie.

Sons : Clément Naline, Geoffrey Lopez, Nathan Stibbe, Thomas Gauci.

Compagnie : Les Mains du Marionnettiste

Durée du spectacle : 70 minutes

Une histoire d'amour et de tendresse.

Un conte moderne, des souvenirs partagés.

Nous sommes deux papillons et l'un pour l'autre une flamme.

Elle et Lui s'aiment, mais Rachel les sépare, alors pour ne pas gâcher le début de leur histoire par une tromperie, ils décident d'attendre et de garder leur livre inouvert.

Elle et Lui se souviennent des moments partagés, flottent dans leurs souvenirs et les commentent, entre discussions tendres et chamailleries cyniques.

Comment ils tombèrent amoureux, comment ils se le dirent, comment ils firent le choix de ne pas vivre leur amour et comment ils vécurent.

Non mais franchement ! Elle n'est pas à tomber par terre cette nuit ! Regarde ! C'est merveilleux, en plus il pleut !

Réservez vos places de theatre pour : LE LIVRE INOUVERT - LE FUNAMBULE MONTMARTRE

Le prix des places est compris entre : 12.00 et 30.60 ?

Date : lundi 13 février 2017 au mardi 4 avril 2017

