Plus d'infos sur le spectacle Le Chat à Paris

Le spectacle Le Chat a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

D'après l'oeuvre de Georges SIMENON Adaptation théâtrale de Christian LYON et Blandine STINTZY Mise en scène de Didier LONG Assisté de Julie MARBOEUF Avec Myriam BOYER et Jean BENGUIGUILe roman de Georges Siménon pour la première fois adapté au théâtre Dans les chantiers, la boule de démolition scande la destruction inexorable du Paris des années 60, et dans le quartier populaire de Marguerite et d'Émile, le champ de ruine des maisons ouvrières se juxtapose à celui de leur couple, muré dans la haine ! Marguerite et Émile ne peuvent pourtant pas vivre éloignés l'un de l'autre !