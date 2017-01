Plus d'infos sur le spectacle La Double Inconstance à Paris

Silvia et Arlequin sont amoureux et rien ne pourra les séparer ... enfin c'est ce qu'ils croient. Prisonniers du Prince, manipulés par le Château, Silvia est tour à tour gâtée ou moquée ; flattée ou piquée dans son orgueil. Arlequin est appâté, séduit et enivré. Leur amour peut il résister à tant de cadeaux, de gourmandises et de tentations? Dans un espace rempli de cadeaux. Le décor, les accessoires et les personnages au service du Prince sont emballés et enrubannés. Tout et tous sont offerts. Mais le cadeau est empoisonné, ses rubans aveuglent, ligotent, séparent les amoureux... Genre : classique revisité Type de public : tout public à partir de 10 ans Artiste(s) : Anne Fleur Barfuss ; Aurélien Boucher ; Alban Bureau ; Pierre Emmanuel Dubois ; Thomas Espinera ; Nicolas Le Guen ; Carine Lelièvre ; Hanaé Loison ; Muriel Michaux ; Anne Virlogeux ; Julien Ranquere Metteur en scène : Muriel Michaux Compagnie :Les Enfants d'Ernest