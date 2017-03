Plus d'infos sur le spectacle Dans Le Cadre De La French Collection, Madame Arthur Présente Elsa Lefebvre à Paris

Elsa Lefebvre, elle, ne pense pas en terme de conduite. Ou de marche à suivre. Ou de contexte de reconnaissance.

Elle agit l'art passionnément (on pourrait presque parler de boulimie créatrice) plus qu'elle ne le con?oit, avec un sens très vif de la liberté, en particulier formelle, liberté sans garde-fou ni obéissance à d'illusoires règles esthétiques.

Une liberté insoumise qu'il faut bien appeler poésie.

Quel autre mot ? Cela donne en effet des oeuvres du genre turbulent, un brin déglinguées, multipliant les courts circuits visuels et les effets de matières déconcertants, d'une drôlerie constante, qui justifient pleinement leur référence assumée et plus intemporelle au carnavalesque à mille lieues du bon goût purificateur.

Tout Elsa Lefebvre est là, dans cette distance synonyme d'invention.

