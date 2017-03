Plus d'infos sur le spectacle Cut à Paris

CUT est un texte rare qui parle des femmes...et de leur sexe plus précisément ! La pièce dresse le portrait de plusieurs femmes qui se livrent et s'interrogent sur ce sexe qui les constitue et les relie au monde, à la société, aux hommes...

Comment se construire quand on a un sexe féminin ? Comment s'accepter, se transformer à travers ses émotions dans toutes les étapes de sa vie ? Viscéral, voluptueux, parfois provoquant, souvent séduisant... CUT est joué par trois comédiennes et un comédien qui s'emparent du texte pour le restituer aux spectateurs avec énergie et sincérité ! Une adresse directe au public, de la danse, une musique originale par le groupe rock