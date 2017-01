Plus d'infos sur le spectacle Mariage Et Chatiment à Paris

MARIAGE & CHÂTIMENT Une comédie de DAVID PHARAO Mise en scène JEAN-LUC MOREAU Avec DANIEL RUSSO – LAURENT GAMELON - DELPHINE RICH - FANNIE OUTEIRO – ZOÉ NONN Ce matin-là, Edouard (Daniel Russo) ne savait pas qu'en faisant le mensonge que personne n'ose faire, le plus gros, l'ultime, « THE mensonge », sa vie allait brusquement basculer.Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple qu'il forme avec Marianne (Delphine Rich), le mariage de son meilleur ami (Laurent Gamelon) et ruiner la foi qu'il avait en l'Humanité.Et comme Edouard est un honnête homme qui, d'ordinaire, fuit le mensonge comme la peste, toutes les manoeuvres pour rétablir la vérité ne feront qu'aggraver sa chute.Et dans cette chute, Edouard entraîne tout le monde... Daniel Russo et Laurent Gamelon forment un duo irrésistible encadré par 3 comédiennes pétries de talent et pétillantes d'humour.Une comédie élégante et brillante de David Pharao, mise en scène par Jean Luc Moreau, tout en finesse et efficacité...