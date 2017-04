Plus d'infos sur le spectacle Le Siffleur à Paris

Blue Line Productions (D6-752091) présentent ce spectacle

Spectacle humoristique, singulier, musical et poétique Il fallait l'inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique. Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois. Soliste en mal d'orchestre il interprète - en sifflant bien sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques de films. Un spectacle humoristique, singulier, musical et poétique bref... l'un des spectacles les plus réjouissants du moment ! Extraits presse « Un récital désinvolte et drôle » Télérama TT « Virtuosité et autodérision, à vous couper le sifflet » Le Canard enchaîné « Un artiste philarmonique » RTL « Majestueux cours Magistral » France Musique Distribution Avec Fred Radix Artiste auteur interprète Jean-michel Quoisse / Jeandrien Guyot : création son Clodine Tardy- Manu Privet - création Lumière Clodine Tardy Régiseuse Générale & managementPMR: 01 43 87 97 13

Site web : http://www.leuropeen.paris/bienvenue/prochainement/evenement/48-le-siffleur.html