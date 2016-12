Plus d'infos sur le spectacle Lamine Lezghad Est Le Roi Des Enc*** à Paris

Le spectacle Lamine Lezghad Est Le Roi Des Enc*** a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2016.

En ces temps troublés il est bon de rire sans réserve.



Et rire de tout, c'est bel et bien ce qui est au programme de ce nouveau spectacle titré sans équivoque Lamine Lezghad est le roi des enc***



Lamine revient et ose tout avec une liberté de ton sans limite.



Peut on rire de tout ?



La réponse vous attend à l' Européen !