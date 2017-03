Plus d'infos sur le spectacle C'Est Encore Mieux L'Apres Midi à Paris

Dans un hôtel proche de l'Assemblée Nationale, un célèbre député se prépare à un après-midi coquin avec une secrétaire du premier ministre au lieu d'assister à un débat parlementaire de la plus haute importance.

Mais la présence de sa femme dans le même hôtel et la maladresse chronique de son assistant vont déchainer les catastrophes et toute une série de quiproquos hilarants !

La comédie la plus folle et la plus drôle du génie anglais Ray Cooney.

Auteur : Ray Cooney, Jean Poiret

Artistes : Pierre Cassignard, Lysiane Meis, Sébastien Castro, Guilhem Pellegrin, Pascale Louange, Guillaume Clérice, Rudy Milstein, Anne-Sophie Germanaz

Metteur en scène : José Paul

Réservez vos places de theatre pour : C'EST ENCORE MIEUX L'APRES MIDI - THEATRE HEBERTOT

Le prix des places est compris entre : 25.00 et 49.00 ?

Date : jeudi 23 février 2017 au dimanche 4 juin 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour C'EST ENCORE MIEUX L'APRES MIDI ainsi que du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : THEATRE HEBERTOT.