Little Bros. Productions (2-1049417) et Taktic Music présentent ce spectacle

Après un triple tour de France, ils reviennent à Paris plus forts, plus drôles et plus Blønd que jamais, leur folie Suédoise est désormais incontournable !Le spectacle dans les médias« Un croisement entre les Monty Python et Abba. » Le Parisien – Aujourd'hui en France« Une création musicale déjantée, oeuvre de trois artistes fort doués. On adøre ! » Pariscope« Des reprises d'une modernité absolument hilarante... Allez-y, c'est tout blond ! » Le Canard Enchainé« L'hommage tourne à la parodie, voire à un assassinat en règle. Aucun genre musical n'échappe à leur humour décalé. Original, inventif et drôle. » Télérama« Très drôle et complètement azimuté » Europe 1« Savoureux et pétillant... Ça déménage, on ne s'ennuie pas un instant. » L'Humanité« Leur spectacle – hilarant – cartonne, et c'est justice. » Le Nouvel Observateur« Crises de rire assurées !» Première.frPMR: 01 43 87 97 13