Plus d'infos sur le spectacle Les Amants De Nohant à Paris

Auteur Dominique Gaillard-Kahn Avec: Claire-Estelle Murphy (comédienne – Solange Sand) Fabrice Di Falco (chanteur sopraniste – Pauline Viardot) Claude Kahn (pianiste – Frédéric Chopin) Nohant, c'est parler de la vie amoureuse de deux génies : George Sand et Frédéric Chopin. C'est aussi un domaine qui accueillait lors de villégiatures les noms les plus illustres : Balzac, Delacroix, Flaubert, Liszt... Solange Sand (Claire-Estelle Murphy), fille de George, témoin privilégié de cette époque, nous conte l'histoire de cette liaison mythique entre sa mère et Chopin (Claude Kahn), ainsi que ses relations conflictuelles avec elle... Pauline Viardot (Fabrice Di Falco), célébrissime cantatrice et grande amie du couple, nous livre de belles pages du répertoire lyrique. Durée: 1h40