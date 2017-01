Plus d'infos sur le spectacle Le Dernier Testament à Paris

EN RAISON DE TRAVAUX, LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) NE PEUVENT AVOIR ACCES A LA SALLE JEAN VILAR.

Mélanie Laurent Le Dernier Testament Actrice et réalisatrice, Mélanie Laurent signe sa première mise en scène avec ce spectacle, inspiré des Évangiles, qui évoque un Jésus des temps modernes. Ce héros improbable, entre réalité et fantasmes, est surtout le révélateur du monde dans lequel nous vivons, avec ses angoisses, ses aspirations et ses contradictions. Il s'appelle Ben. Il est né à Brooklyn. C'est un homme comme les autres et, en même temps, un peu différent des autres. Selon les témoins qui ont croisé sa route, il est le Messie, pas moins. Un Messie en plein XXIe siècle ! Aux États-Unis, en plus ! Bigre. Il y a de quoi douter. C'est pourtant bien de ça dont il est question dans Le Dernier Testament de Ben Zion Avrohom de James Frey que Mélanie Laurent met aujourd'hui en scène dans une adaptation co-signée avec Charlotte Farcet. Enfant battu, alcoolique repenti, rescapé miraculeux d'un accident de chantier, sujet à des crises d'épilepsies – comme le prince Mychkine dans L'Idiot de Dostoïevski –, Ben est un personnage charismatique. Marginal, prônant l'écologie et l'altruisme, opposé à tout dogmatisme, son humilité et sa douceur – non exemptes d'érotisme – sèment le trouble partout où il passe. À se demander s'il a réellement existé. Ou s'il est seulement un fantasme. Tout au long du spectacle, divers témoignages dressent un portrait de ce héros christique, libertaire et bisexuel, qui se dit opposé à toute religion mais accomplit des miracles. Une prostituée, un agent du FBI, un directeur de chantier, un chirurgien, sa mère, sa soeur, un rabbin, un prêtre, racontent chacun à leur tour un aspect de la vie de ce Christ contemporain. Actrice – elle a tourné notamment avec Quentin Tarantino, Mike Mills ou Bille August –, Mélanie Laurent a réalisé plusieurs films, dont Respire en 2014, et plus récemment Demain, documentaire césarisé sur la transition écologique. Plutôt que de tirer un film du livre de James Frey, elle a préféré donner corps à Ben Zion dans l'espace de la scène. Là où, dit-elle, « des hommes s'adressent à d'autres hommes ». / Frank TeruelD'après Le Dernier Testament de Ben Zion Avrohom de James FreyAdaptation Mélanie Laurent, Charlotte FarcetMise en scène Mélanie LaurentScénographie Marc LainéLumières Philippe BerthoméDramaturgie Charlotte FarcetAvec Olindo Bolzan, Stéphane Facco, Gaël Kamilindi, Lou de Lââge, Jocelyn Lagarrigue, Nancy Nkusi, Morgan Perez