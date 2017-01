Plus d'infos sur le spectacle Le Cid à Paris

Le spectacle Le Cid a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

LE CID de Pierre CORNEILLE Mise en scène de Jean-Philippe DAGUERRE, assisté de Nicolas Le Guyader Avec Manon Gilbert, Kamel Isker ou Thibault Pinson, Charlotte Matzneff, Alexandre Bonstein ou Didier Lafaye, Stéphane Dauch, Edouard Rouland ou Johann Dionnet, Christophe Mie, Sophie Raynaud, Yves Roux, Mona Thanaël Musiciens : Petr Ruzicka et Antonio Matias Chimène et Rodrigue s'aiment d'un amour fou. Tels Roméo et Juliette, leur destinée est contrariée par leurs familles respectives. Nous sommes en plein coeur d'une histoire de chair et de sang : passion, vengeance, trahison portent nos émotions à leur paroxysme dans cette pièce épique. Nous sommes en Castille où « l'honneur est un devoir, l'amour est un plaisir ». Nos deux jeunes héros vont nous prouver, à grands coups de cris, de larmes, de sacrifices et de courage que l'amour est le remède à tous nos maux.