Plus d'infos sur le spectacle Faust à Paris

Le spectacle Faust a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

FAUST de Goethe Mise en scène de Ronan RIVIÈRE Avec Aymeline Alix, Laura Chetrit, Romain Dutheil ou Anthony Audoux, Ronan Rivière, Jérôme Rodriguez ou Olivier Lugo, Jean-Benoît TerralLéon Bailly ou Olivier Mazal au piano Adaptation : Ronan Rivière, Composition musicale: Léon Bailly Dans son cabinet de travail, au clair de lune, Faust s'emporte contre lui-même. Alors qu'il s'apprête à mettre fin à ses jours, Méphistophélès, un être surnaturel, apparaît et lui propose un pacte : s'il parvient à lui redonner le goût de la vie, alors Faust consentira à lui offrir son âme. Ranimé par une nouvelle jeunesse, Faust tombe fou amoureux d'une jeune fille : Marguerite, et s'engage dans un tourbillon romantique et fantastique où il s'abîme et se retrouve.Une version resserrée, dynamique et fidèle du chef d'oeuvre de Goethe, accompagnée au piano, avec six comédiens évoluant dans un décor d'escaliers et de lumière, au service d'un mythe fantastique.