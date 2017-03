Plus d'infos sur le spectacle Verino à Paris

BIM ! ON PROLONGE

« Sans doute le meilleur 2ème spectacle que j'ai écrit de toute ma vie »

Après avoir triomphé avec son premier spectacle (300 000 spectateurs à Paris et en tournée), Vérino est de retour sur scène au Grand Point Virgule. Dans un stand up vif, Vérino s'impose comme un virtuose de l'improvisation ; il nous bluffe autant par la précision de son écriture que par la finesse de son jeu. Retrouvez le dans une version enrichie de son spectacle et laissez-vous scotcher par sa présence scénique hors-norme.

« L'un des humoristes les plus forts de la scène actuelle. » GQ

« Immanquable. » LA TRIBUNE

« Incisif, il dynamite les situations les plus banales. » DIRECT MATIN

« Du stand up de haut vol. » LE FIGARO

« On adore !» LE BONBON

Le prix des places est compris entre : 26.10 et 32.70 ?

Date : jeudi 25 août 2016 au jeudi 27 avril 2017

