Plus d'infos sur le spectacle Trahisons à Paris

Trahisons Harold PinterPièce grinçante et passionnée qui met en avant les méandres d'une relation triangulaire entre une galeriste, un éditeur et un agent littéraire...L'auteur reprend les codes du théâtre de boulevard tout en en démolissant l'image pour concentrer l'intrigue sur une introspection des sentiments. Dans une chronologie inversée, la pièce ausculte donc l'intimité des trois personnages, chargée par le poids du non-dit.Entre eux, au fil des scènes qui remonte l'histoire jusqu'aux prémices, c'est le jeu de l'amitié et de l'amour mais est-ce vraiment du hasard ?