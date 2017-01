Plus d'infos sur le spectacle Merlin Et Les Aventuriers Du Graal à Paris

MERLIN ET LES AVENTURIERS DU GRAALVivez la légende du Graal à travers la mission initiatique de Merlin l'Enchanteur : trouver le chevalier pur, celui qui découvrira le Graal et rétablira l'harmonie entre les hommes. Retrouvez son amour interdit, la fée Viviane, éternelle Dame du Lac... et tous les personnages de la légende : le roi Arthur, la reine Guenièvre, la terrible fée Morgane et son fils Mordred, Lancelot du Lac, les chevaliers de la Table Ronde... Un spectacle épique où combats, chansons, magie et danse sont au coeur du fantastique.Après le succès d'Oliver Twist, les élèves de la formation professionnelle de l'École de Comédie Musicale de Paris reviennent pour nous transporter de Brocéliande au château de Camelot. Près de trente jeunes artistes interprètent l'une des plus grandes histoires jamais contées.Une découverte en famille des talents de demain.