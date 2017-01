Plus d'infos sur le spectacle Letzlove-portrait(s) Foucault à Paris

LETZLOVE-PORTRAIT(S) FOUCAULTÉté 1975. Un jeune homme fait du stop sur l'autoroute en direction de Caen. Le conducteur qui s'arrête a un look inhabituel : un homme chauve, avec des lunettes cerclées d'acier, un polo ras du cou et une curiosité constante pour son jeune passager. Ils échangent leurs coordonnées avant de se dire au revoir... Trois ans plus tard paraîtra un livre d'entretiens entre cet inconnu de vingt ans, Thierry Voeltzel, et ce célèbre philosophe, Michel Foucault, qui avait alors tenu à garder l'anonymat. Au cours de la conversation qui se noue entre eux, sont abordées les mutations existentielles de la jeunesse dans son rapport avec la sexualité, les drogues, la famille, le travail, la religion, la musique, les lectures... et la révolution. Quarante ans après, l'intérêt de ce document réside autant dans les expériences vécues de Thierry que dans le portrait en creux de son interviewer.