Le spectacle Le Terabak De Kiev a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

LE TERABAK DE KIEVUn spectacle inattendu, proche de l'univers du cabaret, fait de beauté, de virtuosité d'humour dans une version fantasque et survitaminée. Des artistes de cirque sur leur trampoline, trapèze ou encore bascule seront portés par les chanteuses et comédiennes ukrainiennes les Dakh Daughters. Six filles, multi-instrumentistes, usant des techniques vocales insoumises des chanteuses traditionnelles, seront les « monsieur loyal » de ce moment à partager.Ce cabaret singulier sera aussi l'occasion d'échanger autour d'un repas ukrainien et certains soirs d'ouvrir le bal...