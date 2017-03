Plus d'infos sur le spectacle Le Bourgeois Gentilhomme à Paris

Tout public, à partir de 7 ans

Comédie-ballet truculente de Molière et Lully, placée ici dans une auberge cossue tenue par la famille Jourdain et servie par 5 comédiens pétillants de fantaisie et de talent.

Monsieur Jourdain peut se vanter d'avoir réussi: commer?ant émérite et entreprenant, il est riche, aimé de sa famille et heureux en ménage. Mais il cultive un rêve irrésistible: celui de jouer dans la cour des Grands. Notre Bourgeois voudrait devenir Gentilhomme, quel qu'en soit le prix.

C'est sous le regard désapprobateur de sa femme que Monsieur dilapide sa fortune au nom de ses rêves les plus fous.

Quand sa place de première Dame est menacée et que le mariage de sa fille Lucile est sacrifié sur l'hôtel du fantasme, Mme Jourdain, aidée de son ingénieuse servante Nicole, entreprend de sauver la demeure et la raison de son Bourgeois de mari.

Mise en scène par : Flore Vialet

Auteur : Molière

Artistes : Gilles HOYER, Flore VIALET, Leslie NADJAR, Bérénice OLIVARES, Julien VERPLANKEN

Ce spectacle a remporté le p'tit Molière de la meilleure mise en scène et a été nommé dans les 5 catégories suivantes:

Meilleur Spectacle

Meilleure scénographie (décor, costumes, lumières)

Meilleur comédien dans un premier rôle

Meilleur comédienne dans un premier rôle

Meilleur comédienne dans un second rôle

Durée 1h20

Réservez vos places de theatre pour : LE BOURGEOIS GENTILHOMME - COMEDIE TOUR EIFFEL

Le prix des places est compris entre : 12.00 et 18.00 ?

Date : samedi 15 octobre 2016 au dimanche 26 mars 2017

