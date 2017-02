Plus d'infos sur le spectacle Jeanfi à Paris

JEANFIL'histoire d'un vrai steward qui mène une double vie et embrasse la comédie. De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu'il sert sur ses vols, il se confie et vous conte l'envers d'un décor avec autodérision. Jeanfi met l'ambiance avec des sketches comme "L'Escale à Bangkok avec l'équipage", "La chirurgie esthétique", " à Buenos Aires avec Maman" ou "Recherche Appartement avec Stéphane Plaza"... Régulièrement présent dans Les Grosses Têtes sur RTL aux côtés de Laurent Ruquier et de sa bande, retrouvez Jeanfi dans un one-man show. Le Saviez-vous? Finaliste Printemps du Rire 2014 ! Finaliste de Montreux Comedy Contest 2014 Coup de coeur du jury du festival du Rire de Valberg 2015 Artiste : Jeanfi Janssens Metteur en scène : Flore Vialet ATTENTIONLes retardataires ne seront pas acceptés dans la salle. Aucune sortie pendant le spectacle n'est envisageable également, ceci pour le bien être des artistes et de celui des autres spectateurs.