ELLE EST À VOUS

PAR LES PALÉTUVIENS

Du 22 au 26 mars 2017 au théâtre Saint-Léon à Paris, le bonheur c'est simple comme un coup de pouet-pouet !

Au profit de l'association Elus locaux contre le sida et de l'épicerie solidaire Au petit plus

Quand tout est sans dessus-dessous. Quand le mécano remplace le pilote d'auto. Quand la jeune fille et non le jeune premier fait la demande en mariage. Quand, surprenant sa femme adultère, le mari lui prend la main et, la mettant dans celle de son amant, chante Elle est à vous. Quand même l'anaphore ne peut plus rien pour vous...

Je vous fais pouet-pouet, on se fait pouet-pouet, et puis ?a y est !

Pas de doute, Elle est à vous, composée en 1929 par Maurice Yvain (1891 -1965), est bien à lui ! Vous y retrouverez tous les ingrédients qui ont contribué à sa renommée. Laissez-vous entrainer par un rythme musical varié et parfois jazzy, ainsi que par la bonne humeur communicative du livret d'André Barde, grand parolier de la chanson fran?aise. Si le bonheur n'est pas toujours dans le pré, il est à coup sûr dans ce pouet-pouet entrainant des Années Folles !

Enfant de la passion et de la fantaisie, la troupe amateur des Palétuviens interprète avec bonheur depuis sa création en 2004 le répertoire de l'opérette, du music-hall et de la revue. Sous la conduite de professionnels, 60 chanteurs/comédiens et musiciens redonnent à leur public le goût des mélodies hautes en couleur, qu'ils chantent, jouent et dansent, avec un plaisir non dissimulé. Avec Elle est à vous de Maurice Yvain et André Barde, les Palétuviens donnent leur 7ème spectacle parisien.

Date : mercredi 22 mars 2017 au dimanche 26 mars 2017

