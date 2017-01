Plus d'infos sur le spectacle Dormez, Je Le Veux à Paris

DORMEZ, JE LE VEUXDans ce Feydeau, bourgeois et domestiques en prennent pour leur grade; des personnages hauts en couleur qui n'ont pas fini de nous enCHANTER !Justin, valet de Boriquet, hypnotise son maître et lui faire faire les tâches du logis. Mais, catastrophe, Boriquet va se marier! Justin va tout faire pour l'en empêcher. Justin, valet impertinent et rebelle, possède des dons d'hypnotiseur.Il a l'habitude de se servir de ses pouvoirs contre son maître, Boriquet, et de lui faire faire toutes les tâches du logis. A ses dépens, Boriquet devient l'esclave de son domestique.La routine est enclenchée et la mécanique est belle.Que la vie est douce telle les volutes de fumée des cigares de Monsieur dont se délecte Justin... mais c'est sans compter sur les futurs projets de son bourgeois de maître !En effet, celui-ci projette de se marier !C'est une catastrophe à laquelle Justin doit faire face au plus vite et il compte bien sur ses dons pour retourner la situation à son avantage... du moins l'espère-t-il...