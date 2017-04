Plus d'infos sur le spectacle Amphitryon de Molière à Paris

Une comédie mythologique de Molière éclairée à la bougie, où se croisent Dieux grecs, sosies gênants et coups de bâton.

Jupiter profite de l'absence d'Amphitryon pour prendre son apparence et séduire son épouse. Une histoire d'amour cocasse, en jeux de miroirs entre maîtres et valets.

Sosie valet du général d'Amphitryon est envoyé pour raconter à son épouse Alcmène, sa victoire contre une ville ennemie. Mais, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, Sosie tombe face au dieu Mercure, qui lui a son apparence.

Le dieu monte la garde, car Jupiter, sous l'apparence d'Amphitryon, a passé la nuit avec Alcmène! Le lendemain, le véritable Amphitryon rentre & s'étonne de peu de chaleur que lui témoigne sa femme. Dieux greco-romains & humains se côtoient entre deux coups de bâton, déclarations d'amour, disputes conjugales & quiproquos.

Une exploration de la pièce dans son contexte original, c'est-à-dire celui du théâtre baroque, pour la découvrir comme son premier public du Théâtre du Palais Royal en 1668: costumes sompteux et brodés, rappelant le luxe des fêtes et divertissements de la Cour qui étonnaient le Royaume et l'Europe pour créer le mythe du Roi Soleil, éclairage bougie, maquillages et gestuelle caractéristiques...

Mais aussi une réflexion sur la place de la femme et la hiérarchie sociale que livre Molière de façon particulièrement étonnante et puissante.

Les vendredis à 21h, les samedis à 17h15

Site web : http://CompagnieOghma.com/moliere

Infos réservation :