Plus d'infos sur le spectacle Océanerosemarie à Paris

CHATONS VIOLENTSUn spectacle d'Océanerosemarie Mis en scène par Mickaël Chirinian Océanerosemarie est de retour sur scène avec Chatons Violents, un spectacle drôle et incisif.Encore une fois, elle fait mouche et réussit à aborder des sujets hautement "sensibles" avec humour et bienveillance.Un spectacle drôle, incisif et bien écrit où Océanerosemarie monte en puissance lorsqu'elle tacle le politiquement correct et les préjugés.TELERAMAC'est bien écrit, bien incarné, enlevé, sincère et politiquement incorrect.Le résultat sur scène est convaincant, polémique à souhait et franchement drôle.LE MONDEAussi cinglant que juste, aussi malicieux que tendre. LIBERATION NEXTOcéanerosemarie s'attaque cette fois-ci au racisme ordinaire des 'bobos' de gauche, avec un sens de l'observation aigu et une gestuelle très au point. L'EXPRESS