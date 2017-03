Plus d'infos sur le spectacle Hotel Des Deux Mondes à Paris

information du théâtre:

Nous informons notre aimable clientèle qu'en raison du plan Vigipirate renforcé, aucun bagage ou sac de grande contenance ne sera accepté en salle ni au vestiaire. En cas de non respect de cette consigne, l'accès en salle sera refusé. Merci de votre compréhension

De Eric-Emmanuel SCHMITT

Mise en scène Anne BOURGEOIS

Avec par ordre d'apparition en scène

Davy SARDOU

Jean-Paul FARRE

Jean-Jacques MOREAU

Michèle GARCIA

Odile COHEN

Noémie ELBAZ

Günther VANSEVEREN

Roxane LE TEXIER

Décor : Stéfanie JARRE assistée de Daphné ROULOT

Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS assisté de Jessica DUCLOS

Costumes : Nathalie CHEVALIER

Accessoiriste : Nils ZACHARIASEN

Musique : Jacques CASSARD

Assistante à la mise en scène : Betty LEMOINE

Aucun client ne sait comment il est arrivé à l'Hôtel des deux mondes. Ni quand il en repartira. Dans ce lieu étrange, tout devient possible, même les miracles.

Huit personnes s'interrogent, se disputent, se moquent, s'attendrissent, voire s'aiment. Certains changeront, d'autres pas, chacun restant le maître de son chemin.

Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, une comédie philosophique où Eric-Emmanuel Schmitt, l'auteur du Visiteur, poursuit sa recherche éperdue du sens et pose le mystère comme raison même d'espérer.

NOTE DE L'AUTEUR

On vit souvent en oubliant qu'on est vivant. On cesse de se rappeler qu'on a re?u un étrange, intense et magnifique cadeau : la vie.

Il y a risque à oublier qu'on est vivant. Double risque?! Soit on se croit immortel et l'on se conduit avec violence et arrogance... Soit on se méprise d'être mortel, et l'on ne s'engage plus, on tombe dans le cynisme, on pratique la déprime, on sombre dans le «?à quoi bon???».

Les clients de l'Hôtel des deux mondes sont ramenés à l'essentiel : la vie. Tous attendent un départ.

Dans ce lieu mystérieux, on peut se recharger pour trouver la force d'avancer.

Depuis des années, les gens que je croise me murmurent parfois une phrase qui les a tant frappés dans cette pièce qu'ils l'ont retenue : «?La confiance est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud?».

Réservez vos places de theatre pour : HOTEL DES DEUX MONDES - THEATRE RIVE GAUCHE

Le prix des places est compris entre : 26.20 et 51.50 ?

Date : jeudi 19 janvier 2017 au samedi 13 mai 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour HOTEL DES DEUX MONDES ainsi que du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : THEATRE RIVE GAUCHE.