Plus d'infos sur le spectacle Funny Birds à Paris

Il y a longtemps, Aristophane rêva d'une cité utopique, délivrée de toute corruption ; il écrivit Les Oiseaux. Funny Birds a le même espoir pour aujourd'hui, on sent que ce n'est pas gagné. Une meute d'êtres étranges, costumés et cravatés, trouvent deux euros et, improvisant librement, en font dix, cent, cent mille. Évidemment, l'argent aidant, tout se dérègle et les pires pulsions explosent. Funny Birds pourrait donc bien s'achever sur une note savoureusement inquiétante et un grand cri animal : « Ce que je veux vraiment c'est leur arracher le coeur et le manger avant qu'ils meurent. »