Plus d'infos sur le spectacle Fary à Paris

Jean-Marc Dumontet présente



On me dit souvent, "je t'ai raté au Point Virgule" d'autres "je t'ai raté au Grand Rex"… Vu que je n'ai pas beaucoup de temps et que je veux te faire plaisir, j'ai décidé de refaire toutes ces salles qui m'ont marqué... mais en 1 semaine. Ce spectacle fonctionne dans une salle de 40 places ou de 2800 places ... normalement ! Alors, choisis une date et viens : Le 9 février au Paname Le 10 février au Comedy Club Le 11 février au Point Virgule Le 12 février au Théâtre Antoine Le 13 février à Bobino Le 14 février à Pleyel Le 15 février au Grand Rex Ah pardon Pleyel, je n’y ai pas encore joué mais … c'est cadeau ! ATTENTION Les retardataires ne seront pas acceptés dans la salle. Aucune sortie pendant le spectacle n'est envisageable également, ceci pour le bien être des artistes et de celui des autres spectateurs.