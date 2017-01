Plus d'infos sur le spectacle Claudia Tagbo à Paris

Claudia TAGBOLuckyUn spectacle de Claudia TAGBO Mise en scène Marie GUIBOURT « Lucky », « chanceuse » c'est ce que se dit Claudia Tagbo à l'idée de retrouver son public pour son deuxième spectacle. Pour ce nouvel opus, Claudia nous invite à la réflexion et aux rires, la maturité n'a pas effacé la folie. Soufflant le chaud et le froid, la sensualité et la légèreté, l'humoriste nous prend par la main et nous entraîne dans ses lubies et ses envies. Mêlant stand-up et comédie, elle revient encore plus détonante et surprenante. Claudia brise la chaîne du froid ambiant.