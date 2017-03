Plus d'infos sur le spectacle Champs D'appel à Paris

David et Léo se demandent comment vivre dans le chaos . Tels les Castors Juniors, ils se jettent sur le plateau comme sur un terrain de réjouissantes aventures. Ces deux apprentis scientifiques s'émerveillent de tout avec le plus grand sérieux et la plus parfaite incompétence, découvrent les joies du bricolage, de l'entomologie, de la botanique, de l'astronomie. Ils jouent de ce qui leur tombe sous la main, bifurquent, digressent, construisent une structure démesurée et désordonnée. Avec l'espoir enfantin qu'ils finiront bien par trouver un trésor, ou décrocher la lune.