Plus d'infos sur le spectacle Benjamin Walter à Paris

En 2011, le jeune Benjamin Walter cesse d'écrire, abandonne tout et s'efface dans la nature. Frédéric Sonntag a parcouru 7 923 km pour le retrouver. Avec ses comédiens et musiciens, il raconte ici sa longue quête – roadtrip musical et littéraire à travers l'Europe –, livre des extraits des journaux de Walter et tente de comprendre pourquoi cet écrivain a préféré le silence. Évidemment, Benjamin Walter ne doit pas être sans un certain rapport avec Walter Benjamin, disparu lui aussi sur les routes de l'exil, mais Benjamin revendique aussi sa dette envers une constellation d'artistes européens et crée ainsi un très subtil jeu de miroir entre passé et présent, vérité et fiction.