Plus d'infos sur le spectacle Urfaust à Paris

Urfaust - ou Faust originaire, 1775 - est la matrice du Faust que nous connaissons, remanié et publié trente ans plus tard. Le manuscrit, miraculeusement conservé, n'a été retrouvé qu'en 1887. Cette oeuvre de jeunesse puise son inspiration dans la littéraure populaire, dans le théâtre de foire et dans le fait divers: une jeune fille exécutée pour infanticide. De l'ancienne légende du mage et du savant, Goethe délaisse la dimension folklorique: pas de pacte signé avec le sang, pas de sabbat des sorcières; Méphisto n'est sans doute qu'un alter-ego. Faust a soif d'autres connaissances et d'autres émotions: c'est un homme libre qui s'aveugle en cherchant "la vraie vie"... Il cristallise les fantasmes de possession d'une âme insatisfaite, et seul l'amour de Marguerite saura muer la volonté de puissance en connaissance du coeur. La compression explosive de la fable, la crudité du language font de Urfaust aujourd'hui la versione la plus intense du drame, la plus proche de notre sensibilité. "Un chef-d'oeuvre jeté sous la forme d'une esquisse admirable" (B. Brecht)