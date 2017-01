Plus d'infos sur le spectacle Pelléas et Mélisande à Paris

PELLÉAS ET MÉLISANDE

DE Maurice Maeterlinck

MISE EN SCENE : Alain Batis

DU 12 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2017

Du jeudi au samedi à 20h30

dimanche à 16h

les samedis 21 janv. & 4 fév. à 16h

Spectacle tout public à partir de 12 ans

scolaires à partir de la 4ème

Durée 2h

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dans un espace liquide et flottant, empreint de blanc, un théâtre polysensoriel servi par 9 protagonistes, comédiens, marionnettistes ou encore musiciens qui tissent secrètement la beauté et les mystères de cette fable intemporelle.

" Tout commence dans une forêt où Golaud, prince du Royaume d'Allemonde, se perd alors qu'il chasse ; il rencontre Mélisande en pleurs au bord d'une fontaine. Golaud l'emmène avec lui et l'épouse sans rien connaître de son passé. Six mois plus tard, il retourne à son château où il retrouve Arkël, son grand-père et Geneviève, sa mère. Mélisande y rencontre Pelléas, le demi- frère de Golaud. Très vite, ils tombent silencieusement amoureux l'un de l'autre... "

AVEC

Émile Salvador| (Arkël), Jeanne Vitez (Geneviève, la vieille servante, les servantes),Théo Kerfridin (Pelléas), Laurent Desponds (Golaud), Pauline Masse (Mélisande), Tom Boyaval (Yniold, les servantes), Alain Carnat (Un médecin, le portier), Saskia Salembier (violon, alto, chant), Elsa Tirel (piano, chant)

Collaboration dramaturgique Sabine Quiriconi | Assistanat à la mise en scène Anne-Charlotte Bertrand | Musique Cyriaque Bellot | Scénographie Sandrine Lamblin | Lumières Jean-Louis Martineau |Vidéo Grégory Marza | Costumes Jean-Bernard Scotto| Réalisation costumes Sarah Chabrier, en partenariat avec la Section 1ère et 2ème année de DMA Costumier réalisateur du Lycée La Source de Nogent-sur-Marne | Perruques, coiffures & maquillages Judith Scotto | Conception & fabrication marionnettes Pascale Blaison | Regard chorégraphique Amélie Patard | Régie lumières Nicolas Gros | Régie son Emilie Tramier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THÉÂTRE DE L'ÉPÉE DE BOIS

Cartoucherie

Route du Champ de Manoeuvre

75012 Paris

Réservations : 01 48 08 39 74

Site web : http://www.lamandarineblanche.fr

Infos réservation :

http://www.forumsirius.fr/orion/EpeeBois.phtml?spec=236 01 48 08 39 74