Plus d'infos sur le spectacle Orchestre Titanic à Paris

comédie philosophique et burlesque de Hristo Boytchev traduit du bulgare par Iana-Maria Dontcheva (Éditions l'Espace d'un instant) mise en scène Philippe Lanton scénographie et lumière Yves Collet, son Thomas Carpentier, costumes Raffaëlle Bloch, fabrication du décor Franck Lagaroje (en cours) avec Bernard Bloch, Olivier Cruveiller, Philippe Dormoy, Christian Pageault, Évelyne Pelletier Quatre paumés, un ex-chef d'orchestre, sa copine, un ex-montreur d'ours, un ex-cheminot, végètent dans une gare désaffectée où les trains passent mais ne s'arrêtent jamais. Ces “Karl-Marx Brothers“ version bulgare n'ont qu'une idée en tête : "Survivre et foutre le camp". En attendant (Godot ?), ils noient leurs rêves dans l'alcool... Ces assoiffés d'espoir rêvent d'une autre vie « là-bas », quand surgit Hari Houdini, spécialiste de l'avenir en kit, chantre de la Grande Illusion, qui se fait fort de les préparer à cet autre monde... Cette comédie date de 2002, alors que la Bulgarie allait intégrer l'Europe : sous ses dehors de fantaisie clownesque, Boytchev (le plus grand dramaturge bulgare contemporain, révélé en France par Didier Bezace et son magnifique Colonel-Oiseau) imagine ici une étonnante parabole des rapports Est/Ouest et Nord/Sud. Fable (hélas) prophétique : en 2002, l'Europe des riches regardait avec mépris l'Europe des plus démunis ; en 2016, elle s'évertue à verrouiller la porte à tous ces migrants qui fuient les bombes ou la famine... Qu'importe la misère des autres, tant que l'illusion de notre bonheur soit assurée ! Qu'importe si le navire européen coule, puisque the show must go on ! Hristo Boytchev est né en 1950 en Bulgarie. Dès 1984, ses pièces sont jouées à travers tout le pays puis à l'étranger : Cette chose-là, Dynamite à bord, État de guerre, Terminus, Comme disent les Français, Le souterrain, Hôpital régional, Le Colonel-oiseau (qui sera représenté dans plus de vingt pays)... Dès 1990, il anime à la télévision une émission satirique et se présentera en 1996 aux élections présidentielles. Il a reçu plusieurs prix prestigieux pour ses oeuvres.